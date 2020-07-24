شكرا لقرائتكم خبر عن سلاف فواخرجى ضيفة تليفزيون الخليج 365 مع جمال عبد الناصر ورغدة بكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف تليفزيون ”الخليج 365”، اليوم، عبر صفحته الرسمية النجمة سلاف فواخرجى، فى الساعة التاسعة مساء، فى أول ظهور لها على السوشيال ميديا مع الزميلين جمال عبد الناصر ورغدة بكر لتتحدث النجمة عن آخر أعمالها "شارع شيكاغو"، ذلك المسلسل الذى تصدر التريند قبل عرضه، وأصبح حديث السوشيال ميديا بعد طرحه بوستره.

النجمة سلاف فواخرجي ستتحدث عن تجربتها الأخيرة "شارع شيكاغو" وعن أهم المحطات فى مشوارها الفنى وعلاقتها بالسوشيال ميديا، كما ستتلقى أسئلة المتابعين من كل أنحاء الوطن العربى على صفحة الخليج 365.

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سلاف فواخرجي في مسلسلسها الاخير

النجمة سلاف فواخرجى مازالت تواصل تصوير مسلسلها الجديد "شارع شيكاغو" بالعاصمة دمشق، حيث إن العمل تقرر عرض حلقته الأولى يوم الأحد 26 يوليو على إحدى القنوات المشفرة .

مسلسل "شارع شيكاغو" يحكي قصة فتاة تدعى "ميرامار" تهرب في ستينيات القرن العشرين مع "بطل شعبي" وتلجأ إلى شارع يسمى "شارع شيكاغو" في العاصمة السورية دمشق حتى حصول جريمة قتل، والعمل من بطولة عباس النوري ومهيار خضور وسلاف فواخرجي، وتأليف وإخراج محمد عبد العزيز ، وتتنوع الحكاية بين الزمن الحالي والستينيات .



سلاف فواخرجي في شارع شيكاغو

شارع شيكاغو هو شارع حقيقي في دمشق، يتفرع من عن شارع "بور سعيد" بالقرب من منطقة جسر فيكتوريا وسط العاصمة، واشتهر بكثرة مشاكله بسبب وجود العديد من الملاهي الليلية فيه قبل أن تستملكه الدولة في عام 1980 ويتحول إلى محلات تجارية.

وكان من المفترض أن يعرض العمل خلال شهر رمضان الماضى، إلا أن توقف تصوير الأعمال الدرامية في سوريا بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حال دون ذلك.