مكة تساعد محمد صلاح في التدريبات.. واللاعب يتحدث عن ذكرياته في كولومبيا.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - ظهر النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، خلال تأديته التدريبات برفقة ابنته مكه التي ساعدته على إجراء التمارين.

مكة ابنة محمد صلاح ظهرت برفقة اللاعب في مقطع فيديو نشره والدها عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهي تساعده في تمريناته بعمليات تدليك لقدمه.

صلاح، هداف فريق ليفربول، كان قد سطر اسمه بأحرف من ذهب في التاريخ، كأول لاعب مصري يتوج بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليج".

محمد صلاح

نجم منتخب مصر وزملاؤه في فريق ليفربول تسلموا الميداليات الذهبية وكأس بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب مباراته أمام ضيفه تشيلسي (5-3)، مساء الأربعاء الماضي، وذلك ضمن الجولة 37 من "البريمير ليج".

محمد صلاح

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محمد صلاح أحرز 19 هدفا لفريقه، في الموسم الحالي للدوري، ويحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين، بفارق 4 أهداف عن المتصدر جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، وذلك قبل جولة من نهاية الموسم.

محمد صلاح

صلاح كان قد أجرى لقاءً مع إذاعة "لا إف إم" الكولومبية، عن علاقته بكولومبيا في ضوء ما يجمعه بوكيل الأعمال الكولومبي رامي عباس، ورأيه في فالكاو ولاعبيه المفضلين وأمور أخرى.. وقال: وكيلي ومحامي كولومبي، أتيت إلى كولومبيا مرة واحدة، شعبها سعيد وودود، إنهم شبيهون جدا بنا كمصريين، ذكرياتي في كولومبيا هي أن البلد رائع، لقد امتلكنا وقتا نادرا للمشي، كان الجو مذهلا، المرة الوحيدة التي أتيت فيها إلى هنا قضيت وقتا عظيما.

محمد صلاح

وفي رده على سؤال حول رأيه بالنجم الكولومبي الشهير، راداميل فالكاو، قال النجم المصري، إنه لاعب ممتاز لا يتوقف عن تسجيل الأهداف وإنه رغم عدم معرفته به إلا أن كل من يعرفه يقول إنه شخص لطيف، من المؤكد أن كولومبيا تمتلك منتخبا قويا خاض الفراعنة ضده لقاء وديا قويا في كولومبيا قبل كأس العالم 2018.

محمد صلاح