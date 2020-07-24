مصممة أزياء تبتكر كمامة أنيقة وجذابة للمناسبات الخاصة

رنا صلاح الدين - ابتكرت المصممة البلجيكية، أود دو وولف، "الكمامة الوشاح"، وهي مصنوعة من الكتان والكشمير وغيرها من أجود المنسوجات، لتدمج الكمامات مع الأوشحة الفاخرة.

أود قالت في تصريحات نقلتها "رويترز": استلهمت الفكرة من والدتي لأنها لم تكن تحب شكل عنقها، صنعت بالفعل نحو 1500 كمامة طبية مجانا للمستشفيات.

المصممة أضافت، يمكنك خلع الكمامة أثناء وجودك بالسيارة ثم وضعها مجددا في المتاجر.. يمكنك القول إنها منتج فاخر. مشيرة إلى أنها تبيع الكمامة الواحدة مقابل 160 يورو أي ما يعادل (185 دولارا).

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كمامات

أما مصممة الأزياء والإكسسوارات أوليفيا إينو فقد استغلت موهبتها في صنع كمامات مرصعة بالترتر والفصوص وغيرها من الأشياء اللافتة مثل الزهور المصنوعة من الحرير.. ويبدأ سعر الكمامة الواحدة من 75 يورو على حسب المواد المستخدمة والتصميم.

أوليفيا قالت: هذه الكمامات ليست للاستخدام اليومي، بل قد تصلح لحفل أو زفاف.. الفكرة هي إضفاء لمسة بهجة على أمر يدعو للحزن البالغ، في إشارة لجائحة كورونا.