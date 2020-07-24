مفاجأة سارة لمحبّي الفنان وائل جسار

متابعة بتجـــــــــرد: يستعد النجم اللبناني وائل جسار لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية خلال الأيام القريبة المقبلة، وذلك بعد أن حققت أغنيته الأخيرة “ما تغيبش ثواني” نجاحاً كبيراً وحصدت إعجاب الجمهور العربي.

عن الأغنية، كشف جسار لموقع “اليوم السابع” أنها تحمل عنوان “ولا في الأحلام” وهي من ألحان أحمد سعد وكلمات خالد تاج الدين.

أما الموضوع العام للأغنية، فهو عن الحب، له طابع رومانسي، وكعادته من المنتظر أن يطرب وائل الجمهور بإحساسه وأدائه.

جدير بالذكر أن أغنية “ما تغيبش ثواني” حصدت حتى اللحظة أكثر من 4 ملايين مشاهدة على موقع “يوتيوب” وهي من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد وتوزيع وليد شراقي ومن إنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.