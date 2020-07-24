تطور جديد في قضية هيفاء وهبي بعد القبض على محمد وزيري

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد القبض عليه بتهمة النصب والاستيلاء على أموال الفنانة هيفاء وهبي بعد تقديمها عدة بلاغات، قرر قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، أمس (الخميس)، تجديد حبس محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالنصب عليها في مبلغ 63 مليون جنيه.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على وزيري، بتهمة النصب، بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفاء ضده عن طريق نقابة الموسيقيين ونقابة الممثلين، والنيابة العامة، تتهمه بالنصب وسرقة الأموال، وتم استدعاؤه للتحقيق وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة.

وكانت هيفاء وهبي قد تواجدت في مصر منذ أيام، وفي أول مواجهة بينها وبين محمد وزيري، استطاعت أن تثبت أمام نقيب الممثلين أشرف زكي، كذب وزيري فيما يخص أجرها عن فيلم “أشباح أوروبا”.

وكان وزيري قد ادعى في وقت سابق أن أجر هيفاء عن الفيلم هو مليون جنيه فقط، وفي أثناء الجلسة التي جمعتهما مع الدكتور أشرف زكي، اعترف وزيري أن أجر هيفاء المتفق عليه هو خمسة ملايين ونصف المليون جنيه، حيث أكد اثنان من فريق الفيلم، أن هيفاء حصلت أمام أعينهما على مليوني جنيه، ليتبقى لها في نهاية الأمر ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه، تعهد بدفعها لها.