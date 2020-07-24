مي كساب منفعلة على بعض متابعيها: لن أدخل في مهاترات

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الفنانة مي كساب على حسابها الخاص بـ”تويتر” تغريدة تحدثت فيها عن أسوأ السنوات التي مرت في حياتها والتي كان من بينها 2011، لتتلقى مئات التعليقات والتي كان من بينها بعض التعليقات المسيئة، فانفعلت على المهاجمين من متابعيها وردت عليهم كاتبة: “‏لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مش فاهمة بصراحة الأحكام اللي بتصدر علي الإنسان دي من غير أي مبررات أنا مش هبرر ولا هدافع ولا هدخل في مهاترات كل واحد يفسر زي ما هو عاوز وربنا عالم بالنوايا.. تحيا مصر”.

وكانت مي شاركت منشورات عدّة بعد انفصال زوجها أوكا عن زميله أورتيجا، تعلن فيها أن زوجها لن يشارك أحداً آخر وأنه سوف يعمل بمفرده، كما هاجمت أورتيجا بعد نشره مقطع فيديو قال فيه إن علاقته بأوكا جيدة وأن الانفصال جاء دون خلافات، لتغرد متسائلة: “وأنت مصدق نفسك”.

على صعيد آخر، طرحت مي كساب مؤخرًا أغنية منفردة جديدة حملت اسم “ودي عاجبك فيها إيه”، من كلمات الشاعر أمير طعيمة ومن ألحان أشرف سالم ومن توزيع زوجها أوكا.