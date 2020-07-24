ميل غيبسون تعافى من كورونا بعد إصابته في نيسان الماضي

متابعة بتجـــــــــــرد: أصيب الممثل والمخرج الأميركي ميل غيبسون، عمره 64 عاماً، بفيروس كورونا في نيسان الماضي، وذلك بعد الإبلاغ عن إصابة مشاهير آخرين كتوم هانكس وإدريس إلبا وجاكسون براون وغيرهم.

وفي التّفاصيل، فقد أكّد غيبسون لصحيفة “The Daily Telegraph Australia” أنّه خضع للعلاج في إحدى المستشفيات الأميركية لمدة أسبوع، وتعافى من مرضه بعد أن تمّت معالجته بعقار ريمديسيفير المستخدم في العلاج من الإيبولا والذي تستخدمه دول عدة مؤخّراً للعلاج من فيروس كورونا المستجد.

وبعد تلقّيه العلاج، جاءت نتائج الاختبارات سلبية منذ ذلك الحين وأكّدت عدم إصابته بالفيروس وتعافيه منه.