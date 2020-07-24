الأمير هاري وميغان ماركل يلجآن إلى القضاء لحماية ابنهما

متابعة بتجـــــــــرد: رفع الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل دعوى قضائية أمام المحكمة في كاليفورنيا ضد مصورين “باباراتزي” بتهمة التقاط صور “على نحو غير قانوني” لابنهما آرتشي. وأشارت الدعوى، المقدمة أمام المحكمة العليا لولاية كاليفورنيا في مقاطعة لوس انجلوس، إلى “سلسلة انتهاكات” لخصوصية الطفل البالغ من العمر 14 شهراً. وتشملت هذه الإنتهاكات تحليق طائرات مسيرة وطائرات هليكوبتر فوق منزل الزوجين، الأمر الذي يعدّ انتهاكاً واضحاً لخصوصية العائلة وطفلهما.

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