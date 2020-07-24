كنزة مرسلي طرحت “غلطة زمان” وهذا ما حققته في ساعات

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت النجمة الجزائرية كنزة مرسلي أحدث أغنياتها “غلطة زمان” عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

الأغنية باللهجة الجزائرية، من كلمات رضا شريف وألحان DJ Ade أمّا الـLyrics فيديو الخاص بها فهو من تصوير وتصميم صالح جحيش ونسيم بن سليمان.

“غلطة زمان” كان من المفترض أن تطرحها كنزة قبل شهر رمضان ولكن تم تأجيل إصدارها بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وحققت الأغنية أكثر من ١٠٠ ألف مشاهدة على “يوتيوب” وذلك بعد أقل من ٢٤ ساعة على طرحها.

الجدير بالذكر أن كنزة قدمت خلال عامين عددًا من الكليبات التي استطاعت من خلالها أن تصل إلى نسبة مشاهدة مرتفعة تخطت الملايين، وتنوعت هذه الأغاني ما بين المصري والجزائري واستطاعت ان تحتل الترند في عدد من الدول.