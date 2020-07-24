الأمير هاري وزوجته مستاءان بعد خرق خصوصية طفلهما

رفع الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في كاليفورنيا ضد مصورين صحفيين ممن يلاحقون المشاهير اتهموهم بخرق خصوصية طفلهما آرشي البالغ من العمر 14 شهرًا.

وأشارت الدعوى حول سلسلة انتهاكات لخصوصية الطفل من المصورين الساعين للربح من هذه الأفعال غير القانونية. كما ذكرت الدعوى القضائية أيضا أن طائرات مسيرة وطائرات هليكوبتر حلقت فوق منزل هاري وميغان في انتهاك للخصوصية.

ويعيش هاري وميغان الآن في لوس انجلوس بعدما تخليا عن واجباتهما الملكية في نهاية آذار/مارس الفائت. وانتقلا للعيش خارج بريطانيا بعد خلافاتهما مع الإعلام بسبب التغطية المكثفة لحياتهما الخاصة.

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وأتت دعوى الأمير هاري وزوجته ميغان ضد المصورين بعدما كانا قد قطعا علاقتهما في وقت سابق مع بعض أكبر الصحف الشعبية البريطانية وقالا إنهما سينتهجان سياسة ”عدم الارتباط“ مع تلك الصحف.

وقالت وسائل الإعلام البريطانية ومن بينها الجارديان وفاينانشال تايمز وأي.تي.في أن الامير هاري وميغان بعثا برسالة إلى صحف صن وديلي ميل وديلي اكسبريس وديلي ميرور أوضحا فيها بشكل تفصيلي سياستهما الجديدة.

ونقلت وسائل الإعلام عنهما قولهما إن ”هذه السياسة لا تتعلق بتفادي الانتقاد. ولا تتعلق بوقف النقاش العام أو الرقابة على التغطية الدقيقة. وان لوسائل الإعلام كل الحق في التغطية وأن يكون لها رأي فعلا بشأنهما سواء كان جيدا أو سيئا. ولكن لا يمكن أن يعتمد ذلك على كذبة”.