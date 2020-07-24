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ميل غيبسون تعافى من كورونا بعد إصابته في نيسان الماضي

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اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام


"الخليج 365" من بيروت: أكد الممثل والمخرج الأميركي ميل غيبسون، 64 عاماً، لصحيفة "The Daily Telegraph Australia" إصابته بفيروس في نيسان الماضي.

وأضاف بأنّه خضع للعلاج في إحدى المستشفيات الأميركية لمدة أسبوع، وتعافى من مرضه بعد أن تمّت معالجته بعقار ريمديسيفير المستخدم في العلاج من الإيبولا والذي تستخدمه دول عدة مؤخّراً للعلاج من .

وبعد تلقّيه العلاج، جاءت نتائج الاختبارات سلبية منذ ذلك الحين وأكّدت نجاته من الفيروس وتعافيه منه.

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