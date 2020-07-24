ميل غيبسون تعافى من كورونا بعد إصابته في نيسان الماضي

"الخليج 365" من بيروت: أكد الممثل والمخرج الأميركي ميل غيبسون، 64 عاماً، لصحيفة "The Daily Telegraph Australia" إصابته بفيروس كورونا في نيسان الماضي.
وأضاف بأنّه خضع للعلاج في إحدى المستشفيات الأميركية لمدة أسبوع، وتعافى من مرضه بعد أن تمّت معالجته بعقار ريمديسيفير المستخدم في العلاج من الإيبولا والذي تستخدمه دول عدة مؤخّراً للعلاج من فيروس كورونا المستجد.
وبعد تلقّيه العلاج، جاءت نتائج الاختبارات سلبية منذ ذلك الحين وأكّدت نجاته من الفيروس وتعافيه منه.
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