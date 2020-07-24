سفينة "باربارا دي براغانزا" تُبحر من جديد

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"الخليج 365" من بيروت: أكدت Netflix أن الموسم الثالث من مسلسل "سفينة برمودا" أو High Seas، سيُعرض في السابع من أغسطس، وسنكتشف حينها مؤامرات وشخصيات وأسرارًا جديدةً.

فريق التمثيل بقيادة "إيفانا باكيرو" (الفائزة بجائزة "غويا" لأفضل ممثلة واعدة في "متاهة بان" و Demonios tus Ojos و Feedback)، و "أليخاندرا أونيفا" (The Secret of Puente Viejo)، وبمشاركة الوجوه الجديدة مثل "ماركو بيغوسي" (Sangue Bom و Boogie Oogie) و"نيكولاس فرانتيلا" (Aliados و Las Estrellas)، حيث يمثّلان دورًا مهمًا في حلّ اللغز الجديد على متن السفينة.

وتشارك في المسلسل أيضًا وجوهٌ مألوفة ستلعب دورًا أساسيًّا في تطوير حبكة القصة، مثل "جون كورتاجارينا" (Pieles و La Verdad)و "خوسيه ساكريستان" (Asignatura Pendiente و Velvet) و"إلوي أثورين" (Gran Hotel و Apaches)و "بيغونيا فارغاس" (Malasaña 32 و "باكيتا سالاس") و "إدواردو بلانكو" (Son of the Bride و Kamikaze).

يتألّف الموسم الجديد من مسلسل "سفينة برمودا" من ستّ حلقات، وهو من إنتاج شركة Bambú Producciones لـ Netflix، ومن تأليف "رامون كامبوس" و"خيما ر. نيرا"، ومن إخراج "لينو سكاليرا" و"فيديريكو آنترمن"، وتولّت "خيما ر. نيرا" كذلك مهمة الإنتاج التَّنفيذي.

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نبذة عن الموسم الثالث

بعد عام ونصف في الأرجنتين، تشهد سفينة "باربارا دي براغانزا" حدث لمّ شمل الأختين "فيلانويفا" في رحلة ستأخذهما من "بوينس آيرس" إلى "فيراكروز". كلتاهما تغيَّرتْ، حيث تمتلك "كارولينا" سفينة أخرى، وتخبِّئ "إيفان" مؤامرة ستقوم بها مع "فابيو"، الجاسوس البرازيلي الذي يريد أن يمنع العالِمة من السفر على متن السفينة بسلاح فتّاك قاتِل. مؤامرة جديدة من الغموض والتجسّس تُعرِّض حياتهما للخطر، مع شخصيات جديدة تحوم حول السّلاح الفتّاك، ولن تتردّد إطلاقًا في قتل أي شخص يعترض طريقها.