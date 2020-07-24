"جروح في وجهه".. كريم محمود عبدالعزيز ينشر صورة من "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : نشر الفنان كريم محمود عبدالعزيز، صورة جديدة من فيلمه "موسى"، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام". ظهر كريم في الصورة وجروح في وجهه، معلقًا "دور مختلف بإذن الله.. فيلم موسى قريباً". فيلم موسى من إنتاج سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، وتم فيه استخدام أحدث تقنيات الجرافيكس العالمية. الفيلم بطولة عدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، منهم النجوم إياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز وصلاح عبدالله وأسماء أبو اليزيد وسارة الشامي.

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