بالفيديو| طرح "البرومو" الرسمي لفيلم "الغسالة" قبل عرضه بعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلقت شركات نيوسينشري وأفلام مصر العالمية وسينرجي فيلمز، الإعلان الرسمي لفيلم "الغسالة"، قبل أيام من طرحه في دور العرض السينمائي بموسم عيد الأضحى المبارك.

إعلان "الغسالة" يكشف عن مجموعة من الشخصيات سافرت إلى التسعينات لحل مشكلة، عبر آلة زمن عبارة عن غسالة، وبفقدانها يصبحوا عالقون في زمن ليس زمنهم، وخلال ذلك تدور بينهم مطاردات وصراعات بالأسلحة في إطار كوميدي.

الغسالة يشارك في بطولته محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثي وعلي الطيب، وظهور خاص لشيرين رضا.

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الفيلم من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد، وتدور أحداثه حول عمر، الذي يحاول استخدام آلة زمن للتخلص من الشوائب التي تمنعه من الارتباط بحب حياته.

وفي الغسالة يعود الثنائي أحمد حاتم وهنا الزاهد إلى التعاون مجدداً بعد فيلم قصة حب الذي حقق نجاحاً في موسم عيد الحب 2019.

الفيلم من إنتاج نيوسينشري وأفلام مصر العالمية وسينرجي فيلمز، وتوزيع داخلي لشركة دولار فيلم، وخارجي لشركة N Star.