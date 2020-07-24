بالصور| أحمد الفيشاوي وزوجته وشقيقه يحتفلون بعيد ميلاد سمية الألفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرص الفنان أحمد الفيشاوي، على مشاركة جمهوره ومتابعيه بصور من الاحتفال بعيد ميلاد والدته الفنانة الكبيرة سمية الألفي.
ونشر الفيشاوي، الصور عبر حسابه على إنستجرام، ويظهر فيها إلى جوارها، ومعه زوجته وشقيقه، وعلق: "عيد ميلاد سعيد يا سمسم ".
الفنانة سمية الألفي ولدت في 23 يوليو، وتزوجت الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، وأنجبا الفنان أحمد الفيشاوي، وعمر.
ومن أهم أعمالها "علي بيه مظهر"، "كناريا وشركاه"، "بوابة الحلواني"، "ليالي الحلمية"، "حد السيف"، "الموظفون في الأرض"، "العطار والسبع بنات"، وغيرها من الأعمال.
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