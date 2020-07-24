ناهد السباعي عن منة شلبي: "أختي ونجمتي المفضلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة ناهد السباعي، على تهنئة الفنانة منة شلبي بعيد ميلادها.

ونشرت ناهد، صور مجمعة لها مع منة شلبي، وعلقت: "كل سنة وأنتِ طيبة.. أختي، ونجمتي المفضلة، أتمنى تنجحي في كل أعمالك السنادي.. بحبك يا أحلى وأجدع منجاية في الدنيا".

يذكر أن منة شلبي، تصور حاليا دورها في فيلم "النمس والإنس" للنجم محمد هنيدي، ويشاركهما في البطولة: عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.