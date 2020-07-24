فيديو| نجل محمد رشدي: والدي قال لأمي "لازم أتجوز مفيدة شيحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال طارق نجل الفنان محمد رشدي، إنه كان معجبًا بالمذيعة مفيدة شيحة، عندما ظهرت لأول مرة على شاشة التليفزيون قبل 20 عامًا.

وأضاف طارق في حوار أجراه مع برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، إحياءً لذكرى والده: "القصة كانت مفيدة شيحة لسه طالعة جديدة على التليفزيون، وحاجة كدا قمراية".

Advertisements

وتابع: "كنا بنتفرج على برنامج المنوعات بتاعها كل أسبوع، وذات مرة قال والدي لأمي: "بقولك إيه يا أم طارق، كفاية عليكي كدا اللي فات.. أنا لازم أتجوز مفيدة، هروح التليفزيون أشوف مفيدة فين عشان أتجوزها".

وأضاف: "والدي قال بسببك إن التليفزيون بتاعنا إتغير، وكان معجب بيكي، الله يرحمه، وخاصة ستايلك ولبسك وشعرك".

وردت مفيدة على كلامه: "الحب بيني وبين محمد رشدي، كان غير طبيعي، أنا فعلا بحب محمد رشدي بجد، وسبحان الله عمري ما قابلته، والنهاردة وإنت بتحكيلي القصة دي، لما بسمع صوت رشدي، جسمي بيقشعر وبفتكر ذكريات حلوة، ومحمد رشدي بالنسبالي قامة وقيمة كبيرة جدا".