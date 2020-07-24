غدًا.. العرض الخاص لمسرحية "علاء الدين" للأطباء وأطقم التمريض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : كشفت الصفحة الرسمية لمسرح "كايرو شو"، عن انطلاق العرض الخاص لمسرحية "علاء الدين" للأطباء وأطقم التمريض، غدا السبت. ونشر "كايرو شو" عبر تويتر، صورة أحمد عز من العرض المسرحي: "بكرة العرض الخاص لمسرحية ‎علاء الدين على شرف وبحضور الأطباء وأطقم التمريض الأبطال.. استنونا وتغطية مباشرة من مسرح كايرو شو.. بفندق الموڤينبيك ٦ أكتوبر". مسرحية "علاء الدين"، إخراج مجدي الهواري، بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، هشام إسماعيل، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، محمد جمعة.

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