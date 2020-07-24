صابرين لمنة شلبي في عيد ميلادها: "كل سنة وأنتِ مبدعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة صابرين، على توجيه رسالة للفنانة منة شلبي، بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت صابرين، صورة منة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وإنتي مبدعة.. كل سنة وإنتي الجدعة.. كل سنة وإنتي حبيبة الدنيا كلها.. كل سنة وإنتي منة شلبي".

يذكر أن، منة شلبي، تصور حاليا دورها في فيلم"النمس والإنس" للنجم محمد هنيدي، ويشاركهما في البطولة: عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.