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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شاركت الفنانة روبي، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" بصورة جديدة، ظهرت خلالها مرتدية ملابس المنزل، في شرفة وخلفها البحر.
وفي تعليقه على الصورة، كتب لاعب كرة القدم إسلام صيام، زوج شقيقة روبي، الفنانة كوكي مجدي: "هي البيجامات الحلوة دي مبتطلعش إلا في الصور يعني!! أمال في البيت هاريانا إسدالات وكاستور ليه طيب".
وجاء رد روبي "الحلو حلو ولو صحي من النوم، والوحش وحش لو غسل وشه كل يوم يا إسو".
جدير بالذكر أن آخر أعمال روبي، كان مشاركتها في فيلم "حملة فرعون" أمام الفنان عمرو سعد، كما عُرض لها العام الماضي الجزء الثاني من فيلم "الكنز.. الحب والمصير" مع الفنان محمد رمضان، وشاركت في بطولة مسلسل "أهو ده اللي صار" بطولة الفنانة سوسن بدر والفنان أحمد داوود.
كانت هذه تفاصيل خبر زوج شقيقة روبي تعليقًا على صورتها بـ"البيجاما": "هاريانا إسدالات".. والأخيرة تعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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