بعد انطلاق تصوير "قبل الأربعين".. السيناريست أحمد عثمان يتعاقد على "فلاش باك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد السيناريست أحمد عثمان، لتقديم عمل سينمائي جديد، يحمل اسم "فلاش باك"، مأخوذ عن رواية بعنوان "الخائن".

الفيلم هو التعاون الثاني بين عثمان وشركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي، إذ يقدما معًا فيلم "قبل الأربعين"، والذي انطلق تصويره قبل أيام.

وفي بيان صحفي، صادر عن الشركة، أكد عثمان أن "فلاش باك" يدور في إطار رومانسي تشويقي ونفسي، ومن المقرر أن يتم اختيار فريق عمل الفيلم خلال الفترة المُقبلة، لينطلق بعدها التصوير.

فيلم "قبل الأربعين" بطولة داليا مصطفى، بسمة، إيهاب فهمي، هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، سامي مغاوري، معتز هشام، لبنى ونس، جميل برسوم، وهو من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج الفني والتوزيع للمنتج شادي صبره ومدير تنفيذي محمد كامل ومنتج فني هاني حليم ومستشار إعلامي حسام صلاح، قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.