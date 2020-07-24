تراند اليوم : فيديو.. سر رفض محمد رمضان مشاركة أحمد السقا "نسل الأغراب"

كشف المخرج المصري محمد سامي، حقيقة ما تم تداوله عن رفض الممثل محمد رمضان، المشاركة في مسلسل يتقاسم بطولته مع الممثل أحمد السقا.

ويجهز سامي لتصوير مسلسله الجديد "نسل الأغراب" للنجم أحمد السقا، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

وقال خلال مقابلة مع برنامج "الراديو بيضحك" على "الراديو 9090"، إنه بعد أن وقع على عقد المسلسل مع شركة "سينرجي" للنجم أحمد السقا، تم ترشيح مجموعة من الممثلين لمشاركته هذا العمل وكان محمد رمضان من بينهم.

وأضاف أن الفكرة أعجبت السقا، لتأتي بعد ذلك مرحلة ترشيح أكثر من نجم كان من بينهم رمضان، لكن كانت لديه أفكار أخرى خاصة بالتوقيت.

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وأشار إلى أن رمضان كان مرتبطًا بأعمال أخرى، لا يستطيع الجمع بينها وبين المسلسل، لذلك فإن اعتراضه كان فقط على التوقيت وليس على الفكرة.

ونفى أن يكون ترتيب الأسماء هو سبب رفض رمضان، مؤكدًا أن هذا الموضوع لم يثر من أي طرف منذ بدء المشروع، وأن الاحترام المتبادل موجود.

ولفت سامي إلى أنه وقع الاختيار على النجم أمير كرارة ليشارك السقا في مسلسل "نسل الأغراب"، قائلاً إنه لا يجد صعوبة في الجمع بينهما، خاصة وأنهما صديقان.



