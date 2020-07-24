الليلة.. فرقة أعلام المصطفى تُحيي حفل إنشاد ديني بطلعت حرب

بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، يقيم مركز طلعت حرب الثقافي "بالسيدة نفيسة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء اليوم الجمعة 24 يوليو، حفلًا فنيًا لفرقة "أعلام المصطفى" للإنشاد الديني.
يتضمن برنامج الحفل أغنيات: "الصلاة عليك، يا من لعلاه بسطت يدي، لاجل النبي، الليلة عندكم عيد، وأنا ضيفك يا رسول الله، وإني أحب محمد، فاطمة يا فاطمة، مشتقالك يا نبينا، قسمًا بنور المصطفى،
فرقة "أعلام المصطفى" أسست عام 2017، بقيادة المنشد صلاح أحمد، وتضم عددًا من المنشدين الشباب من الجنسين، قدمت العديد من الحفلات في مختلف محافظات الجمهورية وتعد من الفرق المصرية التي تتميز بإنشاد التراث الأندلسي والمصري.
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