فيديو..ِشيماء سيف تتقمص شخصية هند صبري في "الفيل الأزرق"

نشرت الفنانة شيماء سيف مقطع ضاحك وهي تقلد الفنانة هند صبري في أحداث فيلم "الفيل الأزرق"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت شيماء على المقطع قائلة:"مع الإعتذار

للفيل الأزرق"، يمثل المشهد من أحداث المسلسل الكوميدي الجديد"جمجوم وبم بم"، الذي تظهر فيه كـ ضيفة شرف في حلقتين منه، حيث يعرض على إحدى المنصات الإليكترونية الشهيرة.

مسلسل "جمجوم وبم بم" من بطولة " محمد عبد الرحمن الشهير بـ "توتا"، محمد سلام، محمد محمود، ميرنا جميل، محمد ثروت، وهو من تأليف محمد عز، مصطفى صقر، إبراهيم خطاب، كريم يوسف، ومن إخراج المخرج إسلام خيري.