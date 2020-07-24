نشرت الفنانة شيماء سيف مقطع ضاحك وهي تقلد الفنانة هند صبري في أحداث فيلم "الفيل الأزرق"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلقت شيماء على المقطع قائلة:"مع الإعتذارللفيل الأزرق"، يمثل المشهد من أحداث المسلسل الكوميدي الجديد"جمجوم وبم بم"، الذي تظهر فيه كـ ضيفة شرف في حلقتين منه، حيث يعرض على إحدى المنصات الإليكترونية الشهيرة.
مسلسل "جمجوم وبم بم" من بطولة " محمد عبد الرحمن الشهير بـ "توتا"، محمد سلام، محمد محمود، ميرنا جميل، محمد ثروت، وهو من تأليف محمد عز، مصطفى صقر، إبراهيم خطاب، كريم يوسف، ومن إخراج المخرج إسلام خيري.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو..ِشيماء سيف تتقمص شخصية هند صبري في "الفيل الأزرق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.