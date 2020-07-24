استمرار تحضيرات فيلم أحمد فهمي الجديد

نشر الفنان أحمد فهمي صورة تجمعه بالمخرج أحمد الجندي، وذلك في جلسة عمل سينمائي بينهما، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

شارك فهمي جمهوره الصورة من خلال خاصية "ستوري" على "انستجرام".

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يذكر أن مايجمع فهمي والجندي

هو فيلمه الكوميدي الجديد "حلم سوسن"، بعد آخر عمل درامي جمعهما "رجالة البيت" الذي تم عرضه في رمضان،

من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي،

أكرم حسني، بيومي فؤاد، ويزو، لطفي لبيب، محمد جمعة، عارفة عبد الرسول.

وتدور أحداثه حول تنقل تيمون وبومبا للإقامة في منزل جدهما، وهناك يفاجآن بأن عليهما تحمل المسئولية كاملة، والتكاتف مع بقية أفراد الأسرة من أجل الوقوف بوجه مالك البيت الذي يقطنه جدهما والذي يحاول أخذه منه لبناء برج سكني.