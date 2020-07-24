تفاصيل حفل "الحلو" في دار الأوبرا المصرية

يستعد الفنان الكبير محمد الحلو لإحياء حفل غنائي في أحد مسارح دار الأوبرا المصرية، في عودة لأنشطتها الفنية والغنائية بعد غياب لأكثر من 3 أشهر بسبب جائحة كورونا.

يقام الحفل يوم الجمعة 21 أغسطس، في إحدى مسار

دار الأوبرا المفتوحة، بقيادة موسيقية للمايسترو سليم سحاب، على أن يكون سعر التذكرة موحدًا لجميع الفئات بقيمة 210 جنيهات.

وأعادت دار الأوبرا المصرية جزءًا كبيرًا من أنشطتها الفنية

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والغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول من دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد.