تفاصيل حفل "الحلو" في دار الأوبرا المصرية

يستعد الفنان الكبير محمد الحلو لإحياء حفل غنائي في أحد مسارح دار الأوبرا المصرية، في عودة لأنشطتها الفنية والغنائية بعد غياب لأكثر من 3 أشهر بسبب جائحة كورونا.
يقام الحفل يوم الجمعة 21 أغسطس، في إحدى مساردار الأوبرا المفتوحة، بقيادة موسيقية للمايسترو سليم سحاب، على أن يكون سعر التذكرة موحدًا لجميع الفئات بقيمة 210 جنيهات.
وأعادت دار الأوبرا المصرية جزءًا كبيرًا من أنشطتها الفنية
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