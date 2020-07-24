رجعتيني لبدايتي لعاصي الحلاني تحصد 200 ألف مشاهدة

حقق الفنان عاصي الحلاني بكليب أغنيته الجديدة "رجعتيني لبدايتي" ما يقرب من 200 ألف مشاهدة، وذلك في يوم واحد من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "وتيوب".
الأغنية كلمات: عبير أبو إسماعيل، ألحان: حسان عيسى، توزيع: عمر صباغ، وشاركته الكليب زوجته كوليت الحلاني، ويقول مطلعها "من عادتي أحمل ضحكتك بالدني زوادتي، يامرايتي، وحكايتي معك ابتدت راح كملا لنهايتي".
يذكر أن عاصي طرح حديثاً أغنية "بعشقك"، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب وحققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة، كلمات: إيهاب عبدالعظيم، ألحان: محمد عبيه، توزيع: طوني سابا.
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