حفل خيري يجمع بين حسين الجسمي ويارا في الإمارات

أعلنت الفنانة يارا عن حفلها الغنائي ضمن فعاليات احتفالات عيد الأضحى في الإمارات، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". علقت يارا على الفيديو قائلة:" ‏إحتفلوا بعيد الأضحى في دبي أوبرا ثاني أيام العيد الموافق 1 أغسطس الذي سيكون حفلاً خيرياً بعنوان "حفل العيد والعطاء" و يعود ريعه للأطفال المتأثرين بجائحة كوفيد". 1 أغسطس الذي سيكون حفلاً خيرياً بعنوان "حفل العيد والعطاء" و يعود ريعه للأطفال المتأثرين بجائحة كوفيد". Advertisements يشاركها الحفل الفنان حسين الجسمي، بالإضافة إلى أبرز مشتركي برنامج The Voice Kids،ويأتي ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي، لذي بدأت فعاليته 9 يوليو الجاري حتى 29 أغسطس المقبل. Voice Kids،ويأتي ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي، لذي بدأت فعاليته 9 يوليو الجاري حتى 29 أغسطس المقبل. تمثل الفعاليات عودة قوية للأنشطة الفنية والغنائية بعد انقطاع دام لأكثر من 3 أشهر، تبعاً للإجراءات الوقائية ضد وباء كورونا، حيث بدأت الإمارات بفتح العديد من الأنشطة الثقافية والفنية أمام متابعيها.

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