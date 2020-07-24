الأحد .. مسرحية " اترك أنفي من فضلك" على مسرح ساحة الهناجر

ضمن برنامج "عودة الروح" الذى يقدمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، يعرض يومى الأحد والاثنين 26 و27 يوليو الجارى، مسرحية "اترك أنفي من فضلك"، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية .

" اترك أنفى من فضلك" عن مسرحيات الأنوف المتصارعة وأليس في بلاد العجايب، ومن المقرر أن تعرض المسرحية

فى الثامنة من مساء يوم الخميس 6 أغسطس المقبل، ولمدة 13 ليلة عرض، بقاعة د. هدى وصفي بمركز الهناجر للفنون .

العرض من إنتاج فرقة مسرح مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان محمد دسوقى، البطولة للفنانين "رامي الطمباري، صلاح الدالى، محمد خالد، تامر الكاشف، رضا طلبه، دعاء رمضان، مصطفي سعيد، كريم

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الكاشف، حنان عادل، حسين جمعة.

ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، أزياء وماسكات مروة عودة، رؤية موسيقية محمد خالد، أشعار طارق علي، استعراضات محمد عبد الصبور، مساعد مخرج "هاجر سلامة ومحمد عاطف"، مخرج منفذ عمرو حسان، كتابة وإخراج إسلام إمام .

ويحرص القطاع باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25 % من القوة الاستيعابية لدور العرض .