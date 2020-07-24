صور..أحمد صلاح حسني يشارك جمهوره كواليس فيلم "الممر"

نشر الفنان أحمد صلاح حسني مجموعة صور من فيلمه "الممر"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". حصل دور حسني على أصداء إيجابية وقت عرض الفيلم، حيث تميز الممر بنجاح البطولة الجماعية لنجومه، وتجاوزت إيراداته أكثر من 75 مليون، وتم عرضه على قنوات التلفاز بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، ولاقى متابعة جماهيرية واسعة. مليون، وتم عرضه على قنوات التلفاز بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، ولاقى متابعة جماهيرية واسعة. شارك في "الممر" مجموعة من أهم نجوم السينما أبرزهم" أحمد عز ، أياد نصار، أحمد فلوكس، أحمد صلاح حسني ، أحمد رزق، محمد الشرنوبي، محمود حافظ ومحمد جمعة، أسماء أبو اليزيد ومن إخراج شريف عرفة. أحمد صلاح حسني ، أحمد رزق، محمد الشرنوبي، محمود حافظ ومحمد جمعة، أسماء أبو اليزيد ومن إخراج شريف عرفة. يذكر أن حسني قد شارك درامياً من خلال مسلسل "ختم النمر"، الذي تم عرضه قبل موسم الدراما الرمضانية، من تأليف:محمد عبد المعطي، إخراج:أحمد سمير فرج، من بطولة"نسرين طافش، ميريهان حسن، إسلام جمال، عفاف شعيب". Advertisements

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