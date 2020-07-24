أحمد عثمان يكشف عن تفاصيل فيلم "فلاش باك"

تعاقد السيناريست أحمد عثمان على فيلم يحمل اسم "فلاش باك" في ثاني تعاون له مع شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي.

أكد "عثمان" أن "فلاش باك" يدور في إطار رومانسي وتشويقي ونفسي، ويستعد صناع العمل حالياً لإتباع الإجراءات اللازمة مع جهاز الرقابة وغرفة صناعة السينما وغيرها، وذلك بخلاف الاستقرار على النجوم المرشحين للبداية الفعلية في التعاقد معهم رسمياً.

أضاف عثمان، أن "فلاش باك" عبارة عن فكرة تلمس قلوب الجيل الحالي مما تدفعهم

لتحقيق حلمهم بصورة إيجابية.

Advertisements

أعرب "عثمان" عن سعادته وذلك بأنه يحمل للمنتج شادي صبرة ومديره التنفيذي محمد كامل مكانة مرموقة لهما مهنياً وشخصيًا، نظراً لأنهما أول من ساهما لإظهار رواياته الفنية إلى النور وأنه لن يتردد في تكرار تعاونه معهما.

يشار إلى أن السيناريست أحمد عثمان أصبح حديث السوشيال ميديا في أولى تجاربه الفنية التي بدأت من خلال خطوة

التصوير الفعلي منذ أيام عدة منقضية من قبل صناع ونجوم فيلم "قبل الأربعين"، بسبب كثرة الإيجابيات التي أنبهروا بها عند قراءة سيناريو العمل والموافقة عليه عند إبرام العقود دون تفكير وتردد وغيرها.

جدير بالذكر أن فيلم "قبل الأربعين" بطولة داليا مصطفى، بسمه، إيهاب فهمي، هاله فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، سامي مغاوري، معتز هشام، لبني ونس، جميل برسوم، إنتاج شركة بروماكس للإنتاج الفني والتوزيع للمنتج شادي صبره، ومدير تنفيذي محمد كامل، منتج فني هاني حليم، مستشار إعلامي حسام صلاح، قصه وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.