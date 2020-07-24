تراند اليوم : أحمد سعد أول فنان خطوباته وزيجاته وفضايحه أكثر من أعماله الفنية .. هيتجوز علياء

نجح أحمد سعد في أن يدخل موسوعة جينيس للارقام القياسية، لكونه الفنان الوحيد الذي تفوق زيجاته وخطوباته وعلاقاته النسائية وفضائحه مع النساء أكثر عددا من أعمال الفنية التي منحته لقب فنان.

حتى لو اضفنا رصيد شقيقه عمرو سعد الفني .. لن يكون هناك فارق كبير ، ستبقي علاقات وحوارات ومشكلات أحمد سعد متفوقة بجدارة ..

التريند الجديد .. هو علياء بسيوني الذي تربطها علاقة مع أحمد سعد ستتطور على ما يبدو الي خطوبة او زواج جديد .. يعلم الله هل سيدوم 3 شهور أم 6 شهور.

الغريب ان احمد سعد الذي ابهرنا مع سمية الخشاب بصلاة الفجر حاضر .. وتلاوته للقرأن وتراه كأنها قد انضم لجماعة سلفية مؤخرا .. يظهر الي جوار خطيبته الجديدة علياء وهى ترتدي ملابس لا تتلاءم أبدا مع الشيخ أحمد سعد ..

اعتقد ان الاطباء النفسيين سيحتارون في تلك القضية .. شفاك الله وعافاك يا شيخ أحمد الصبح .. ويا فنان بالليل .

وتصدرت اسم عارضة ومصممة الأزياء علياء بسيوني، موقع جوجل كأكثر الكلمات بحثًا، بسبب إعلان الفنان أحمد سعد عن علاقة عاطفية تربطهما، ربما تتطور إلى خطوبة قريبًا، لكن المفاجأة أن علاقة أحمد سعد بـ علياء بسيوني بدأت منذ حوالي 4 أشهر، ويستعرض التقرير التالي مؤشرات بداية العلاقة وحتى الإعلان عنها.

منذ ما يقرب من 4 أشهر، انتشرت صورة للثنائي أحمد سعد وعلياء بسيوني، نشرتها الصفحات المهتمة بالفنانين، مع تعليق ساخر مما تعرضت له الفنانة سمية الخشاب حينما قالت إنه سبّب لها تهتك في الطحال، حيث جاءت التعليقات على الصورة “خلي بالك من طحالك”.

وظهرت علياء مرتدية فستان سهرة من اللون الأزرق المكشوف، ومعها الفنان أحمد سعد يحتضنها.

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وتحدث الفنان أحمد سعد عما تعرض له من مشكلات مؤخرًا بسبب زواجه من الوسط الفني، لذا سيحاول أن تكون شريكة حياته فتاة عادية ومن خارج الوسط الفني، على حد قوله.

وقال “سعد” في مداخلة مع برنامج “MBC Trending”: “كل حالة تزوجتها لها ظروفها، وممكن يكون نتيجة اختياري لشخصيات صعبة، وممكن أكون أنا الصعب، فعندما أخرج من كل مشكلة بحب أشوف نفسي أولا وأحاسبها وبالفعل أرى نفسي غلطان في أشياء كثيرة”.

ورغم أن أحمد سعد لم يعلن رسميا ارتباطه، إلا أنه كانت هناك مؤشرات تؤكد ذلك، فقد قال في تصريح لبرنامج “MBC trending” إنه سيتزوج في عام 2020، وكان ذلك قبل أكثر من شهرين، وقال “سعد”، إنه ينوي الزواج في عام 2020، مؤكدًا أنها لن تكون من الوسط الفني، قائلًا “قطعنا الموضوع ده خلاص بطلنا نتجوز فنانين”.

في أحدث ظهور وإعلان رسمي من الفنان أحمد سعد عن وجود علاقة عاطفية تجمعه بمصممة الأزياء علياء البسيوني، نشر صور من الاحتفال بعيد ميلادها عبر خاصية “ستوري”، على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وكتب سعد في تعليقه على الصور، “كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي”.

وأكد أحمد سعد مزاعم الارتباط بعد ذلك بأنه سيخطبها الشهر المقبل، معلنا وجود علاقة عاطفية مع علياء البسيوني.