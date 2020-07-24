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تراند اليوم : شاهد.. سمية الخشاب تثير الجدل بـ فوتوسيشن جديد.. المتابعين “شبة ليلي غفران”

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سماح محمد 0 تبليغ

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شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، بآخر جلسة تصوير خضت لها.

وظهرت “الخشاب” في جلسة التصوير مرتدية بنطلون جينز وبلوزة بيضاء ذو أكمام طويلة، كما تركت شعرها منسدلًا، لكنها ظهرت بشفاه منتفخة بعض الشيء.

شاهد.. سمية الخشاب تثير الجدل بـ فوتوسيشن جديد.. المتابعين

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وتفاعل معها متابعيها في التعليقات: “افتكرتك ليلى غفران” “جايبة الجمال منين” “عملتي حاجة في شفايفك” “فيكي شبه من ليلى غفران”.

شاهد.. سمية الخشاب تثير الجدل بـ فوتوسيشن جديد.. المتابعين شاهد.. سمية الخشاب تثير الجدل بـ فوتوسيشن جديد.. المتابعين

ويذكر أن الفنانة سمية الخشاب، تضامنت مع ضحايا ، وكشفت عن تعرضها للتحرش داخل سيارتها وعلى “السوشيال ميديا”، كما أنها قدمت اقتراحها حول تأهيل المتحرشين قبل عقابهم، بحسب ما نشرته عبر حسابها على “إنستجرام”.

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