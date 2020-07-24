تراند اليوم : شاهد .. رسالة أصالة لصديقة عمرها

حرصت الفنانة أصالة، على توجيه رسال لصديقتها من خلال حسابها الرسمي على “الأنستجرام”.

قالت أصالة :”كلّ مامنعرف ناسّ أكترّ ، كلّ مامنعرف قدّيش التّفاصيل الإنسانيّه ممكن توصل لأطرافها عندّ النّخبه منّهم ، والسيّده ليال بدر المُتوّسطه إبنها الصّديق الغالي المهندس نضال وصديقه القريب أخي الغالي أنّوسه المُحبّ”.

وتابعت قائلة: “قدرتّ تمرقّ منّ كلّ نفق مُظلم ، لأعلى درجات النّور ، بقلّب نقي لطيف بسيط ، وعقل مُثقّف واعي ، وروح غضّه مُمتعه طفوليّه عطّاءه دون حذر ، شكرًا للظروف الّلي جمعتنا”.

بينما إختتمت حديثها قائلة:” شكرًا على اليوم الممتعّ جدًًا الّلي عشناه جوّا حضن روحك المُطمئنه .. وأتمنّى سيّدتي الغاليه أنّ يكون لي عمل أفتخر فيه منّ توقيعك #أصاله”.