تراند اليوم : شاهد .. رسالة أصالة لصديقة عمرها

حرصت الفنانة أصالة، على توجيه رسال لصديقتها من خلال حسابها الرسمي على “الأنستجرام”.
قالت أصالة :”كلّ مامنعرف ناسّ أكترّ ، كلّ مامنعرف قدّيش التّفاصيل الإنسانيّه ممكن توصل لأطرافها عندّ النّخبه منّهم ، والسيّده ليال بدر المُتوّسطه إبنها الصّديق الغالي المهندس نضال وصديقه القريب أخي الغالي أنّوسه المُحبّ”.
وتابعت قائلة: “قدرتّ تمرقّ منّ كلّ نفق مُظلم ، لأعلى درجات النّور ، بقلّب نقي لطيف بسيط ، وعقل مُثقّف واعي ، وروح غضّه مُمتعه طفوليّه عطّاءه دون حذر ، شكرًا للظروف الّلي جمعتنا”.
بينما إختتمت حديثها قائلة:” شكرًا على اليوم الممتعّ جدًًا الّلي عشناه جوّا حضن روحك المُطمئنه .. وأتمنّى سيّدتي الغاليه أنّ يكون لي عمل أفتخر فيه منّ توقيعك #أصاله”.