تراند اليوم : بالصور.. منة شلبى تحتفل بعيد ميلادها برفقة غادة عادل

احتفلت الفنانة منة شلبى، بعيد ميلادها برفقة الفنانة غادة عادل وابنتها والفنان محمد شاهين وأصدقاء مشتركين أخرين.

وظهرت الفنانة منة شلبى مع الفنانة غادة عادل خلال احتفالهما بعيد ميلادها بصحبة أصدقائها من خلال الصور، وسط حالة من الفرحة والبهجة بين الحاضرين، والتي نالت إعجاب الجمهور على السوشيال ميديا.

منة شلبى، تصور حاليا دورها فى فيلم ” “النمس والإنس”، للنجم محمد هنيدى، والذى بدأ تصوير الفيلم الأسابيع الماضية، حيث صور عدة مشاهد جمعته مع بطلة العمل منة شلبى داخل استوديو شريف عرفة فى منطقة أكتوبر، وبدأ هنيدى وفريق العمل تصوير عدد من المشاهد الخارجية منها شوارع القاهرة والمستشفيات وخلافه.

فيلم “النمس والإنس” بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.