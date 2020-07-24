تراند اليوم : الكشف عن حجم ثروة الراقصة ” فیفي عبدة ” شاھد المفاجأة كم تبلغ !  

على الرغم من أن الراقصة المصریة “فیفي عبده”،آ تنتمي لأسرة فقیرة محدودة الدخل إلا أن ثرواتھا بلغت ملایین الدولارات، وھذا ما سنستعرضھ معك عزیزي القارئ في السطور التالیة.

ولدت عطیات عبد الفتاحآ فى یوم 26 أبریل عام 1953م في محافظة المنوفیة لأسره فقیرة، كان والدھا یعمل شرطیا برتبة

“صول” في إدارة مرور القاھرة حیث عاشت سنوات طفولتھا ومعظم شبابھا في حي إمبابة الشعبیآ .

وتعتبر فیفي عبده واحدة من المشاھیر و الشخصیات المؤثرة حول العالم و تعمل فى مجال التمثیل والرقص و تبلغ

حجم ثروتھا 50 ملیون دولار أمریكي حسب إحصائیات موقع worth net celebrity ، وتزوجت الفنانة فیفي

عبده سبع مرات أنجبت خلالھم ابنتھا الكبرى “عزة” من زوجھا الأول “كمال مجاھد” رجل الأعمال السعودي، ثم

أنجبت ابنتھا الثانیة “ھنادى ” من رجل الأعمال الأردني الفلسطیني الأصل “محمد الدراوى” .

أحبت فیفي الرقص منذ طفولتھا وعندما عارض أھلھا الانضمام لإحدى فرق الفنون الشعبیة، قررت الھرب من بیت

والدھا لتبدأ مشوارھا الفني كراقصة في فرقة عاكف، ثم ظھرت كراقصة في العدید من الأفلام السینمائیة، قبل أن

ترشحھا المخرجة إیناس الدغیدى للاشتراك في بطولة فیلم “امرأة واحدة لا تكفى” مع الفنان أحمد زكى حیث أثبتت

أن موھبتھا في التمثیل بنفس قدر موھبتھا في الرقص الشرقي.

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اعتادت الفنانة فیفى عبده على التفاعل مع متابعیھا من خلال فیدیوھات تعكس مدى سعادتھا وعبارات تمازح بھا

متابعیھا من وقت لآخر، إلا أنھا مؤخرا كان لھا رأى آخر كشفت عنھ من خلال صورة نشرتھا عبر حسابھا الرسمى

على “إنستجرام “.

علقت علیھا بأنھا مكتئبة قائلة : “الصورة دى اتصورتھا وانا زعلانة قوى لان عندى اكتئاب قلت اللى بیحبونى

ھیزعلوا على زعلى واللى بیكرھونى ھیفرحوا فیا على كلن اسكوزمى انجوى خلیك جود بوى مش مھم مین اللى

سمایل فى الآخر لف یو”.

وما إن نشرت فیفى عبده تلك الصورة حتى حرصت الفنانات على دعمھا، ومنھن نیللى كریم، غادة عبد الرازق،

مایا دیاب التى كتبت لھا: بموت فیكى، فى حین نصحتھا نیكول سابا بضرورة عدم الاكتئاب

على جانب آخر سبق وحسمت الفنانة فیفى عبده الجدل الدائر حول تعرضھا للتحرش أثناء حضورھا عزاء فى الوسط الفنى، مؤكدة عبر خاصیة الاستورى على حسابھا الرسمى على “إنستجرام” أنھا لم تتعرض للتحرش فى ھذا الموقف.