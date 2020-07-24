الأمير هاري وزوجته يرفعان دعوى قضائية بسبب ابنهما.. صور

رنا صلاح الدين - تقدم الأمير البريطاني هاري، وزوجته ميجان ماركل، بدعوى قضائية في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ضد مصورين صحفيين ممن يلاحقون المشاهير اتهموهم بالتقاط صور ”على نحو غير قانوني“ لابنهما آرتشي.

الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل

ووفقا لـ"رويترز" فقد أشارت الدعوى، المقدمة أمام المحكمة العليا لولاية كاليفورنيا في مقاطعة لوس أنجلوس، إلى ”سلسلة انتهاكات“ لخصوصية الطفل البالغ من العمر 14 شهرا.

محامي حفيد ملكة بريطانيا وزوجته أصدر بيانا جاء فيه: إن دوق ودوقة ساسكس يرفعان هذه الدعوى القضائية لحماية خصوصية طفلهما في منزلهما دون تطفل من المصورين ولفضح وردع الساعين للتربح من هذه الأفعال غير القانونية.

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الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل

الدعوى القضائية ذكرت أيضا أن طائرات مسيرة وطائرات هليكوبتر حلقت فوق منزل الزوجين في انتهاك للخصوصية.. وأن الزوجين لا يريدان ”أي معاملة خاصة“ ويطالبان فقط بحق التمتع بالخصوصية في منزلهما وفقا لما تكفله القوانين في ولاية كاليفورنيا.

هاري وميجان يعيشان الآن في لوس أنجلوس بعدما تخليا عن واجباتهما الملكية في نهاية مارس، وانتقلا للعيش خارج بريطانيا بعد خلافاتهما مع الإعلام بسبب التغطية المكثفة لحياتهما الخاصة.

الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل