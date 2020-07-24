عارضة أزياء فضحت رونالدو تستحوذ على فريق لكرة القدم.. صور

رنا صلاح الدين - تمكنت دانييلا تشافيز، عارضة الأزياء التشيلية في مجلة "بلاي بوي"، من الاستحواذ على نادي كرة القدم للهواة "رانكاغوا سور"، في مدينة رانكاغوا، عاصمة إقليم أوهيغينز التشيلي.

دانييلا تشافيز، البالغة من العمر 34 عاما، استثمرت في فريق مسقط رأسها، على أمل مساعدته للصعودي إلى دوري الأضواء.

وبحسب "روسيا اليوم" فقد سبق لعارضة الأزياء أن أعلنت تشجيعها علنا للفريق الآخر في مدينة رانكاغوا، وهو نادي "أوهيغينز" الذي يشارك في الدوري الممتاز، لكن هذا لم يمنع استثمارها في فريقها الجديد.

دانييلا تشافيز

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دانييلا كتبت "تغريدة" عبر حسابها على موقع "تويتر"، قالت فيها: أنا أمثل نادي رانكاغوا سور، قريبا سينتقلون إلى دوري المحترفين، هذا تحد آخر، ولكنه تحد جميل، لأن هذا جزء من مدينتي، سنبذل قصارى جهدنا.

دانييلا تشافيز

يذكر أن دانييلا تشافيز تحدثت، قبل عدة سنوات، عن قضائها ليلة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال شهر نوفمبر عام 2014، بينما كان اللاعب نجم ريال مدريد آنذاك، على علاقة بصديقته عارضة الأزياء الروسية، إيرينا شايك، قبل انفصالهما فيما بعد.

دانييلا تشافيز

دانييلا تشافيز