مي مطر في عملها الجديد: حب وفرح وطاقة إيجابية

“الدنيا ما فيها شي. ويلي محليها نحن”، بهذه العبارة عرّفت الفنانة مي مطر الجمهور على أغنيتها الجديدة “نحن” من كلماتها والحانها ومن توزيع طوني بو خليل، اما منسقا الإنتاج مارينا الخوند وطوني صوما.

الأغنية أصبحت متوفرة على القناة الرسمية لـ “مطر” على يوتيوب. وقد صورتها “مي” على طريقة الفيديو كليب تحت ادارة المخرجة فالنتينا خواند التي اختارت أن تصور الأغنية في شوارع بيروت.

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حرصت المخرجة على إظهار مي مطر بصورة عفوية مليئة بالطاقة الايجابية، الفرح والحب، بالإضافة الى ان الأغنية حملت رسالة من خلال كلماتها التي نادت بحب الحياة.

أغنية “نحن” هي الثانية للفنانة مي مطر في غضون ثلاثة أشهر حيث سبق وأطلقت في منتصف أيار الفائت أغنية “وحيدة”من كلماتها ولحنتها، ومن توزيع طوني بو خليل، DOP انطوني يزبك ومنسقة الإنتاج مارينا خواند. أما الكليب من إخراج فالنتينا خواند أيضاً.