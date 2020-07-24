شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة سمية الألفى تحتفل بعيد ميلادها × 10 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت، أمس، أسرة الفنانة سمية الألفى بعيد ميلادها، فى حفل عائلى صغير، ضم ابنها أحمد الفيشاوى وشقيقه عمر وزوجة الفيشاوى ندى الكامل، حيث حرصت الفنانة الكبيرة سمية الألفى على أن تطفئ شمع تورتة الاحتفال بعيد ميلادها، ونشر أحمد الفيشاوى مجموعة من الصور أثناء احتفالهم بعيد ميلاده والدته.



سميه الألفى وزوجة ابنها



سميه بتورتة عيد ميلادها



سميه وابنيها

وكان الفيشاوى قد نشر أمس، صورة لوالدته الفنانة سمية الألفى، وهى فى بدايتها الفنية، وعلق على الصورة قائلا "غير إنك ممثلة عظيمة حضرتك أحلى بنت وألذ أم.. كل سنة وإنتى طيبه يا سمسم".



سمية الألفى وحفيدها



سمية الألفى

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سميه الألفى مع ابنيها أحمد وعمر



سميه الألفى وحفيدتها

من ناحية أخرى، كانت محكمة جنح مستأنف الدقى، قررت تأجيل الاستئناف المقدم من جانب دفاع الفنان أحمد الفيشاوى على حكم حبسه سنة لاتهامه بالامتناع عن سداد نفقة ابنته "لينا" لجلسة 29 يوليو الجارى.



أثناء الاحتفال



الفيشاوى وابنة زوجته



سمية الألفى وأحفادها

وكانت محكمة جنح الدقى، قبلت معارضة الفنان أحمد الفيشاوى، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا؛ شكلًا وفى الموضوع برفضه وتأييد حبسه سنة.

وقال شعبان سعيد المحامي، إن الفنان أحمد الفيشاوى وقع على أوراق تفيد موافقته على سفر ابنته لينا للخارج، وهو من اختار المدرسة التى تدرس بها بلندن، وأنه أعطى" الحناوى "حق الوﻻية التعليمية بلندن، وأقر فى دعوى بثبوت حضانتها لـ"لينا"، ثم تخلى عنها وامتنع عن سداد نفقات الصغيرة.

فيما قالت "ثناء لحظى" محامية الفيشاوى، إن إقامة لينا مع والدتها فى إنجلترا غير قانونية، وأن أحمد الفيشاوى محروم من ابنته منذ 5 سنوات، ولا يستطيع رؤيتها، فضلًا عن معاناته نتيجة تحريض لينا عليه.