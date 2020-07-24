عاصي الحلاني يحتفل بعيد زواجه الـ25 بكليب رومانسي يرصد قصة حبه.. شاهد

رنا صلاح الدين - احتفل النجم اللبناني عاصي الحلاني بعيد زواجه الـ25 من ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس بطريقة مميزة، حيث طرح فيديو كليب جديد لأغنية بعنوان «رجعتيني لبدايتي»، ورصد من خلاله قصة حبهما وزواجهما.

الأغنية كلمات عبير أبو إسماعيل، وألحان حسان عيسى، وقد تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج أحمد المنجد، وتم تصويرها في مزرعة الحلاني في البقاع اللبناني برفقة زوجته كوليت الحلاني، وقد حقق الكليب نجاحاً قوياً ونسب مشاهدة عالية منذ طرحه، حتى أن الحلاني شكر محبيه على تفاعلهم، وكتب: «تفاعلكم على اغنية “رجعتيني لبدايتي” وكلامكم ومحبتكم الكبيرة فرحتني من كل قلبي يارب كون دائماً على قدر دعمكم ومحبتكم الصادقة».

يُذكر أن قصة حب قوية نشأت بين الحلاني وملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس خلال مشاركتها كـ«موديل» في فيديو كليب أغنيته الشهيرة «واني مارق مريت»، وقد تزوج الثنائي 1995، وأثمر زواجهما عن 3 أبناء هم «ماريتا، دانا، والوليد».

من ناحية أخرى، يستعد عاصي الحلاني لطرح أغنية جديدة بعنوان «أيوه يا مصريين» من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان سامر أبو طالب