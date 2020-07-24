سيف على خان يحرج زوجته كارينا كابور على الهواء

رنا صلاح الدين - في أحد العروض التي استضافتها النجمة الهندية كارينا كابور خان، حل زوجها الممثل سيف على خان ضيفًا على برنامجها، حيث تحدث عن كيفية الحفاظ على علاقتهما العاطفية والروحية في فترة منتصف الزواج

ذكرت مجلة "بوليوود لايف، أنه قبل بضعة أسابيع، ذهب سيف إلى برنامج كارينا الإذاعي "ماذا تريد النساء" حيث كشف الكثير من أمورهما الشخصية.

خلال هذا العرض، سالت كارينا سيف العديد من الأسئلة حول الحياة والعمل والأبوة، في أحد الأسئلة التي طرحتها كارينا، جعل سيف كارينا تعاني من حالة خجل بعد سماع إجابته.

سالت كارينا سيف، "ما هو الشيء الوحيد الذي يجب على الناس القيام به في حياتهم الزوجية، شيء يحافظ على الروح في منتصف الزواج؟ "، وردًا على ذلك، قال سيف، "لعب الأدوار"، وهي اشارة إلى العلاقة الزوجية الحميمة.

Advertisements

في الوقت نفسه، بدأت كارينا تحمر خجلًا وقالت: "في الواقع، لقد تحدثنا في برنامجنا حول كل موضوع محتمل تقريبًا، لذا فلا بأس أيضًا"، فيما قال سيف إنه كان يمزح فقط.

وأضاف سيف، "إذا واصلت فعل شيء مختلف في حياتك، فأنتظري السعادة، لذلك عندما تلتقي في نهاية اليوم، يحدث شيء ما.

وأوضح الممثل الكبير أنه عند فعل نفس الأشياء باستمرار، يجعل ذلك الزواج مملًا. وشدد في نفس الوقت، على اعتقاده أنه لا ينبغي تعقيد لاأمور وأن البسطاة هي الأنف للحياة الزوجية والتي تضفي سحرا على العالقة.