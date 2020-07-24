منى هلا.. بدأت ببرامج الأطفال ودخلت في حرب مع منة فضالي.. صور

رنا صلاح الدين - منة فضالي و عادل حقي

أثرت في البداية قلب الجمهور بشقاوتها وتقديمها برامج مع الأطفال، ولكنها سرعان ما كشفت عن أوجه جديدة لها، حيث قدمت عدد من الأدوار الجريئة، وأثارت الجدل حولها بتصريحاتها، لدرجة أن الجمهور اتهمها بالإباحية.

ولدت منى في عام 1985، لأم مصرية وأب نمساوي، رحل وهي في سن صغير.

منى هلا وصديقها الشاب عصام فارس

التحقت بكلية الألسن وحصلت على شهادتها في عام 2005، ودرست اللغة الألمانية.

تؤمن منى أن ملابس المرأة العصرية لم تعد تناسبها، ولا تحب ارتداء الجينز، وتفضل الفساتين والجونلات.

عاشت قصة حب قوية وهي في عمر الـ 21، ولكنها انتهت واعترفت أن ما عاشته صعب أن تنساه، وأنه لا يوجد رجل يعوض ما فقدته.

منى هلا وصديقها الشاب عصام فارس

بدأت حياتها كمقدمة برامج أطفال مثل برنامج «يلا بينا»، و«صح صح كده».

كان لها أعمال فنية قبل ذلك، ولكن مشاركتها في فيلم «الباشا تلميذ» لفت الأنظار إليها.

منى هلا وصديقها الشاب عصام فارس

في عام 2007، شاركت في فيلم «ألوان السما السبعة»، مع فاروق الفيشاوي، والفيلم كان جرئ، وواجه الانتقادات.

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في مجال البرامج، قدمت في عامي 2010 و2012، برنامج ميني ست كوم «ربع مشكل» الذي عرض في رمضان، تأليف علي قنديل وخالد عليش، وإخراج سارة وفيق وباسل مبارك، ويتحدث عن واقع المجتمع المصري ويتكون من مجموعة اسكتشات لشخصيات ثابتة وراءها معني سياسي أو اجتماعي تقدم في شكل كوميدي ساخر.

في عام 2008 تم خطبتها للملحن عادل حقي الذي كان خطيب الفنانة منة فضالي.

منة فضالي و عادل حقي

اتهمت الفنانة منة فضالي في أكتوبر 2011 خطيبها السابق «حقي» بخيانتها مع «هلا» قائلة: «فسخت خطبتي من الموسيقي عادل حقي بعدما (قفشته) يخونني مع زميلة لي في الوسط الفني، وبعد ذلك أعلن ارتباطه بها، لكنه تركها أيضا، كما عرفت أنه كان يخونني أيضا مع زميلة أخرى».

في عام 2009، انفصلت منى هلا عن حقي دون إبداء أي أسباب.

تحولت الصفحة الرسمية لـ«هلا» على موقع «فيس بوك» في يوليو 2010 إلي معركة كلامية تتضمن تبادل في السباب حيث كتبت ألفاظ خارجة وخادشة للحياء على صفحتها تسب فيها كل من يدعوها لارتداء الحجاب، ما أثار غضب جمهورها بل قام عدد كبير منهم بإنشاء «جروبات» عبر «فيس بوك» تدعو لمقاطعة أعمالها وذلك بعد خروجها عن التقاليد على حد وصفهم,

منة فضالي و عادل حقي

ومن جهتها، أكدت «هلا» أنها تتلقي عروضا مالية مقابل اعتزالها وارتدائها الحجاب وهو ما تعتبره اتجار بالدين كما أكدت عبر صفحتها على «فيس بوك».

تقدم عدد من أمناء الشرطة بلاغات لإلغاء برنامجها «ربع مشكل»، بسبب سبها في إحدى الحلقات لامناء الشرطة، واتهامهم أنهم يتلقون رشاوي.

تركت منى هلا مصر في عام 2011، وشاركت في عدد من الأعمال في أمريكا، وقالت إنها ستعود لمصر في حالة عرض عمل فني قوي عليها.

منى هلا وصديقها الشاب عصام فارس

أثارت عاصفة من الجدل عبر حسابها الخاص بعدما قامت بنشر صور لها مع صديقها، وقالت إنه صديقها واعترفت انها تعيش معه دون زواج، وأن الزواج في رأيها هو الإشهار.