دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد والدتها بصورة تكشف قوة الشبه بينهما.. شاهد

رنا صلاح الدين - احتفلت النجمة اللبنانية دانييلا رحمة بعيد ميلاد والدتها، وحرصت على تهنئتها بصورة مؤثرة تجمع بين لقطتين للفنانة ووالدتها في مرحلة شبابها.

دانييلا أرفقت الصورة بتعليق كتبت فيه: «رح ابقى الصورة اللي حلمتي فيها.. الصورة اللي كنتي تتمني تشوفيني فيها.. بشبهك.. متلك.. متل مرايتك.. عقبال المية يا أحلى وأحنّ إم بالدني»، حيث تفاعل فانز ومتابعو الفنانة الشابة مه الصورة بتعليقات هنأوا فيها والدة دانييلا بعيد ميلادها، متمنيين لها دوام الصحة والسعادة.

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من ناحية أخرى، تستعد دانييلا رحمة لتصوير مسلسل جديد مكون من 10 حلقات، من إنتاج شركة «إيجل فيلمز» لصاحبها جمال سنان، وذلك أمام النجم السوري معتصم النهار، والعمل مأخوذ عن قصة حقيقية، تأليف ريم حنا، وإخراج المثنى صبح.

يُذكر أن دانييلا رحمة تألقت خلال مارثون رمضان بمسلسل «أولاد آدم» تأليف رامي كوسا، إخراج الليث حجو، وذلك أمام ماجي بوغصن، مكسيم خليل، قيس شيخ نجيب، ندى أبو فرحات، وغيرهم.

دانييلا ولُدت وعاشت في أستراليا، وفازت بلقب ملكة جمال لبنان للمغتربين عام 2010، وكان تقديمها لبرنامج «X-factor» بداية ظهورها على الشاشة، وذلك إلى جانب الفنان الأردني باسل الزارو، كما أنها فازت بالموسم الثاني من برنامج «رقص النجوم» وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني «Dancing with the stars».