أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاد والدته الفنانة سمية الألفى.. شاهد

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المصري أحمد الفيشاوي بعيد ميلاد والدته، النجمة سمية الألفي، وحرص على تهئنتها على طريقته الخاصة، حيث نشر صورة للفنانة في مرحلة شبابها، وارفقها بكلمات مؤثرة.

الفيشاوي كتب معلقاً على الصورة: «غير أنك ممثله عظيمه حضرتك أحلي بنت و ألذ أم.. كل سنه و أنتي طيبه يا سمسم»، حيث تفاعل فانز وأصدقاء أحمد مع الصورة بتعليقات هنأوا فيها النجمة المصرية بعيد ميلادها، متمنيين لها دوام الصحة والسعادة.

Advertisements

يُذكر أن الفيشاوي أنتهى من تصوير أكثر من فيلم، وينتظر عرضه في دور السينما خلال الفترة المقبلة، وهما «الحارث» الذيب يشارك في بطولته أمام ياسمين رئيس، علي الطيب، عمرو عبدالجليل، باسم ‏سمرة، أسماء أبواليزيد، محمد ‏علاء، ‏محمود الليثي، ‏رشدي الشامي، نهى عابدين، شريف البرداويلي، عارفة عبدالرسول‎، والفيلم من إخراج محمد نادر.

الفيشاوي ينتظر أيضاً عرض فيلم «أشباح أوروبا» الذي يشارك في بطولته أمام هيفاء وهبي، مصطفى خاطر، أروى جودة، باسم سمرة، عباس أبو الحسن، والفيلم من تأليف كريم فاروق، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

من ناحية أخرى، بدأ أحمد الفيشاوي في تصوير فيلم جديد بعنوان «30 مارس» من تأليف حميد المدني وإخرج أحمد خالد موسى، ويشارك الفيشاوي في بطولته أمام ينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح وغيرهم.