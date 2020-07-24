تطورات كورونا مع أميتاب باتشان

رنا صلاح الدين - نفى الممثل أميتاب باتشان التقارير التي أفادت بأن اختباره السلبي لـ Covid-19 بعد 12 يومًا من العلاج في مستشفى Nanavati Super التخصصي جاءت سلبية.

كتب الممثل في تغريدة شاركها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، في أثناء تعليقه على تقرير إخباري بثه أحد المواقع الصحفية،"هذه الأخبار غير صحيحة، وغير مسؤولة، ومزيفة وغير صادقة!".

وقد ثبت إصابة كل من النجم السبعيني الكبير بفيروس كورونا، إلى جانب ابنه ابهيشيك باتشان، وزوجة ابنه نجمة بوليوود الجميلة ايشواريا راي باتشان وحفيدته ارادهيا، في وقت سابق من هذا الشهر.

بينما تم إدخال أميتاب وأبهيشيك إلى المستشفى منذ 11 يوليو، لحقت أيشواريا وأراديا بهما إلى المستشفى الأسبوع الماضي بعد ظهور أعراض خفيفة.

Advertisements

يقوم أميتاب بمشاركة تحديثات منتظمة على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، كما شكر متابعيه على دعمهم، قائلًا إن دعمهم هو ما يساعده على مرور هذه الأوقات الصعبة. قام مؤخرًا بمشاركة صورة مع ابهيشيك وايشواريا وأرادهيا وكتب: "نرى حبكم. نسمع صلواتكم. نرفع أيدينا. بالامتنان والشكر! "

في منشور على موقعه يوم الثلاثاء، كتب أميتاب: "بينما أجلس بجانب نفسي في رعايتي المنفصلة. تتدفق الأفكار تجاه الذين يحتاجون إلى اهتمام ولم يصلوا اليه أبدًا. من الملايين الذين أعطوني الحب وما إذا كنت قادر على رد الجميل ".

في الآونة الأخيرة، تحدثت ابنة أميتاب، شويتا باتشان ناندا، عن `` غياب '' عائلتها في منشور على انستغرام. شاركت صورة للسماء وعلقت عليها، ". الغياب مثل السماء، منتشر في كل شيء".