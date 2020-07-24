والدة مروة عبدالمنعم تتعرض لحادث سير بعد خروجها من المستشفى.. شاهد

رنا صلاح الدين - تعرضت والدة الفنانة المصرية مروة عبدالمنعم لحادث سير، وذلك خلال ذهابها لمنزلها بعد خروجها من المستشفى.

مروة نشرت صورة استعراضية للاصابة القوية التي لحقت بسيارة والدتها، وفي الوقت الذي كشفت فيه عن خضوع والدتها لعملية جراحية، لم تكشف عن سبب العملية، واكتفت بالتعليق: «أمي كانت في العمليات.. خارجة بعد العملية عملت حادثة.. الحمد لله».

فانز وأصدقاء مروة تفاعلوا مع الصورة بتعليقات تمنوا فيها السلامة والشفاء العاجل لوالدتها، وطلبوا من الفنانة أن تطمئنهم على حالتها الصحية.

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يُذكر أن مسلسل «يوميات زوجة مفروسة» كان آخر عمل درامي عٌرض لمروة، وقد شاركت في بطولته أمام داليا البحيري، وخالد سرحان، وسمير غانم، ورجاء الجداوي، وشيماء سيف، ومن تأليف الكاتبة الصحفية أماني ضرغام، وإخراج أحمد نور.

من ناحية أخرى، قدمت مروة عبدالمنعم خلال الفترة الماضية عروض مسرحية، حرصت فيها التوجه للأطفال، حيث جسدت الشخصية الكارتونية «سندريلا» في عرض للمخرج محسن رزق، كما قدمت الشخصية الكارتونية «رابونزل» في عرض بعنوان «رابونزل بالعربي» لنفس المخرج.

تجربة جديدة خاضتها مروة أيضاً خلال الفترة الماضية من خلال تقديم برنامج للأطفال بعنوان «بنات وولاد» عبر شاشة النهار الفضائية المصرية.