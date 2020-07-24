سطو على منزل نجم ليفربول فابينيو.. والخسائر فادحة

رنا صلاح الدين - تعرض منزل النجم البرازيلي فابينيو، لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي للسرقة في الوقت الذي شارك فيه اللاعب في احتفالات فريقه بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى منذ 30 عاما.

فابينيو

هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" قالت إن اللصوص دخلوا منزل فابينيو صاحب الـ 26 عاما خلال الفترة ما بين بعد ظهر الأربعاء وصباح الخميس وسرقوا بعض المجوهرات وسيارة مستغلين عدم وجود أي أشخاص في المنزل.

متحدث باسم شرطة منطقة مرسيسايد قاال في بيان إلى وسائل الإعلام البريطانية: إن الشرطة عثرت على السيارة في ويجان في وقت لاحق.

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فابينيو

ليفربول كان قد تسلم درع الدوري الممتاز يوم الأربعاء الماضي بعد فوزه 5-3 على ضيفه تشيلسي في آخر مباراة له على أرضه في ملعب أنفيلد هذا الموسم.

مهاجم ليفربول السنغالي ساديو ماني، كان قد تعرض منزله للسطو أيضا خلال مشاركته في مباراة بدوري أبطال أوروبا في مواجهة بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في فبراير من العام الماضي.

فابينيو