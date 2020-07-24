سيلفي لرنفير سيتج يُربك زوجته ديبيكا بادوكون

رنا صلاح الدين - انتقل رانفير سينغ إلى وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا لمشاركة صورة شخصية مذهلة على الشاطئ. في الصورة، شوهد رانفير مرتديًا قميصًا أبيض بلا أكمام وأزواجه بكاب أبيض يتوافق مع تي شيرت أبيض ونظارة شمسية وابتسامة، دائما ما يلفت النجم الهندي الشاب رانفير سينج انتباهنا في صوره السيلفي التي يلتقطها لنفسه.

ومع ذلك، يبدو أن رانفير في صورة السيلفي الأخير التي يشاركها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، بحاجة لتفسير ما بحق زوجته النجمة ديبيكا بادوكون لعد حالة الارتباك التي يسببها، لأنها طلبت منه أن يشرحها لها مضمون ما كتبه في تعليقها عليه، حيث كتب على صورته، "أحب صوفيا وافتقدها تمامًا".

قبل صورة الشاطئ، نشر رانفير صورة سيلفي بالابيض والاسود نالت اعجاب متابعيه، لكن الثنائي ترك متابعيهما في حالة من الحيرة حيث لم يعلق رانفير على طلب زوجته.

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من المقرر أن يجتمع ديبيكا ورانفير لبطولة الفيلم الرياضي القادم "83"، الذي يخرجه كبير خان. في الفيلم، يلعب الثنائي دور الثنائي الواقعيرومي باتيا Romi Bhatia وكابيل ديف Kapil Dev. أشارت التقارير إلى أن الفيلم قد يصدر خلال الاحتفال بأعياد الميلاد، في وقت لاحق من هذا العام.

أعلنت ديبيكا مؤخرًا عن أول ظهور لها في أفلام التيلجو مع باراباس. وتتعأون مع المخرج ناج أشوان في اراما خيالية، المقرر إطلاقه في عام 2022.