أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 24 يوليو 2020

عادت أسعار الذهب في السعودية إلى الصعود مجددا في ظل توجه عالمي نحو المعدن الأصفر كملاذ آمن وسط متغيرات اقتصادية جذرية يشهدها العالم بسبب تفشي كورونا، إضافة لتجدد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار (24) في السوق السعودية بواقع 4 ريالات خلال التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، ليسجل 227.08 ريال (60.55 دولار)، مقابل 223.12 ريال في ختام تعاملات الخميس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا في الشرق الأوسط والسعودية نحو 198.70 ريال (52.98 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار (18) حوالي 170.31 ريال (45.41 دولار)، وسط توقعات بارتفاع جديد في أسعاره خلال موسم الصيف.

وعن أسعار الذهب منخفض التكلفة في السعودية، فبلغ سعر جرام الذهب عيار (16) مستوى 151.39 ريال (40.37 دولار)، وعيار (14) سجل 132.46 ريال (35.32 دولار)، وعيار (12) سجل 113.54 ريال (30.27 دولار)، وعيار (10) سجل 94.62 ريال (25.23 دولار).

وبلغ سعر الأوقية (الأونصة) في التعاملات المبكرة اليوم مستوى 7 آلاف و65 ريالا بنحو (1883 دولارا)، وسعر كيلو الذهب سجل 227 ألفا و153 ريالا بنحو (60 ألفا و569 دولارا).

أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1% إلى ذروتها في 9 سنوات، في ختام تعاملات الخميس، مدعومة بانخفاض الدولار وإجراءات تحفيز غير مسبوقة لإنعاش الاقتصادات التي يعصف بها فيروس كورونا، في حين غذت زيادة في طلبات إعانة البطالة الأمريكية بواعث القلق من تعاف بطيء.

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وزاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي للمرة الأولى في نحو أربعة أشهر، مما يشير إلى تعثر في سوق العمل وسط عودة إصابات كوفيد-19 للارتفاع.

وقال إدوارد ماير، المحلل لدى إي.دي اند إف مان كابيتال ماركتس، "إنها (بيانات إعانة البطالة) تبلغنا أنه هنا على الأقل في الولايات المتحدة، مازال طريق التعافي طويلا".

وبحلول الساعة 1533 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.2% إلى 1893.71 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2011 عند 1894.53 دولار.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.4% إلى 1891.10 دولار للأوقية.

ارتفع الذهب غير المدر للعائد نحو 22% هذا العام، مدعوما بأسعار الفائدة المتدنية وموجة إجراءات التحفيز مع سعي الدول في أنحاء العالم لدعم اقتصاداتها المكروبة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.4% لتسجل 22.94 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في نحو سبع سنوات في وقت سابق من الجلسة.

وزاد البلاديوم 0.05% إلى 2148.68 دولار للأوقية، في حين تقدم البلاتين 0.5% إلى 925.74 دولار.